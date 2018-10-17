В Україну намагалися ввезти партію телефонів на близько 700 тисяч доларів

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Через пункт пропуску "Ягодин" до України намагалися ввезти майже 3,5 тисячі мобільних телефонів вартістю близько 700 тисяч доларів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.