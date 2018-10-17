В Україну намагалися ввезти партію телефонів на близько 700 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Через пункт пропуску "Ягодин" до України намагалися ввезти майже 3,5 тисячі мобільних телефонів вартістю близько 700 тисяч доларів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
"Через пункт пропуску "Ягодин" під виглядом поштових відправлень в Україну намагалися ввезти майже 3,5 тисячі мобільних телефонів загальною вартістю близько 700 тис. доларів США. Незаконно ввезені на митну територію мобілки та транспортний засіб, яким їх перевозили, вилучено", – написала Сарган.
Вона додала, що за цим фактом ГУ ДФС у Волинській області під процесуальним керівництвом прокуратури області розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК України, тобто ухилення від сплати митних платежів у значних розмірах.
"Тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про накладення арешту на вилучені матеріальні цінності", – уточнила прес-секретар.
Нагадаємо, українка намагалася перемістити через кордон 49 iPhone, приховавши їх під спідницею.