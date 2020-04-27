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В Украине появился кабинет гражданина онлайн: что знает о вас государство

В Украине появился кабинет гражданина онлайн: что знает о вас государство

Киев  •  УНН

 • 36207 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине появился кабинет гражданина на портале "Дия". Поэтому каждый может проверить информацию о своей недвижимости, документах, автомобилях, бизнесе. Об этом в Telegram написал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

"Что знает о вас государство? В Украине появился кабинет гражданина. Более 200 реестров собирают данные об украинцах. Мне кажется, что мы лидеры, как минимум, в Европе, с точки зрения количества государственных баз данных", - написал Федоров.

По его словам, в Минцифры уже провели аудит, разработали концепцию единого реестра народонаселения, улучшают качество данных, осуществили тестовую верификацию данных.

"На портале Дия уже запустили кабинет гражданина, где можно посмотреть, какая у тебя недвижимость, электронные документы, автомобиль, земля, бизнес. Список данных будет расширяться. Это начало", - отметил Федоров.

Также он отметил, что если, например, вы владеете квартирой, но данные о ней не отражены в кабинете, это означает, что ее нет в электронном реестре. А право собственности есть только в бумажном виде, в архиве. Отсутствие данных в реестре - это риски рейдерства, и вообще потери прав собственности, если что-то произойдет с тем же архивом.

"Поэтому регистрируйтесь на портале, используя электронную подпись или BankID, и узнавайте качество данных, которыми располагает о вас государство", - подытожил вице-премьер-министр.

Напомним, в Украине запустили электронные студенческие билеты, которые полностью заменяют пластиковые.

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