В Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Украине на утро 4 апреле зафиксировано 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 - летальные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения в Facebook.
"По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая", - говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
▪️ Винницькая область - 66 случаев;
▪️ Волинская область - 17 случаев;
▪️ Днипропетровская область - 14 случаев;
▪️ Донецкая область - 8 случаев;
▪️ Житомирская область - 9 случаев;
▪️ Закарпатская область - 24 случая;
▪️ Запорожская область - 28 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область - 94 случая;
▪️ Кировоградская область - 19 случаев;
▪️ Киев - 195 случаев;
▪️ Киевская область - 77 случаев;
▪️ Львовская область - 14 случаев;
▪️ Луганскаяобласть - 3 случая;
▪️ Одесская область - 26 случаев;
▪️ Полтавская область - 8 случаев;
▪️ Ровенская область - 31 случай;
▪️ Сумская область - 37 случаев;
▪️ Тернопольская область - 135 случаев;
▪️ Харковская область - 1 случай;
▪️ Херсонская область - 8 случаев;
▪️Хмельницька область - 10 случаев;
▪️ Черновицкая область - 206 случаев;
▪️ Черкасская область - 61 случай;
▪️ Черниговская область - 5 случаев.
Так, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
"По состоянию на утро 4 апреля 2020 в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине на вечер 3 апреля было зафиксировано 1072 случаев коронавируса, 27 человека - умерли.