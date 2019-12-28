В Украине все еще не началась метеорологическая зима

"Метеорологическая зима еще не началась. Хотя сейчас и небольшое похолодание, но оно непродолжительно, и такого длительного похолодания, как для зимы, мы еще не объявляли. То есть, пока зима не наступила", - сообщили в отделе климатологии.

Так, в январе прогнозируется потепление снова. Поэтому, есть вероятность, что метеорологическая зима задержится.

"В 90-м году был такой случай, что зима закончилась уже 10 января, и не было похолоданий совсем. Но она там длилась хотя бы 31 день. А такой ситуации, как сейчас, за прошедшие годы еще не было на нашей памяти", - добавила климатолог.

Как ранее сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды до конца года.