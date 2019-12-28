В Україні все ще не почалась метеорологічна зима

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Не зважаючи на те, що вже за кілька днів українці святкуватимуть Новий рік, метеорологічна зима цього року ще не почалась, адже похолодання, що наступило зараз – нетривале. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.