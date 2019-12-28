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В Україні все ще не почалась метеорологічна зима

В Україні все ще не почалась метеорологічна зима

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Не зважаючи на те, що вже за кілька днів українці святкуватимуть Новий рік, метеорологічна зима цього року ще не почалась, адже похолодання, що наступило зараз – нетривале. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

"Метеорологічна зима ще не розпочалась. Хоч зараз і невеличке похолодання, але воно нетривале, і такого тривалого похолодання, як для зими, ми ще не об’являли. Тобто, поки що зима не наступила", - повідомили у відділі кліматології.

Так, у січні прогнозується потепління знову. Тож, є ймовірність, що метеорологічна зима затримається.

"У 90-му році був такий випадок, що зима закінчилась вже 10 січня, і не було похолодань зовсім. Але вона там тривала хоча б 31 день. А такої ситуації, як зараз, за минулі роки ще не було на нашій пам’яті", - додала кліматолог.

Як раніше повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди до кінця року.

Українські Національні Новини

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