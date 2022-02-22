В Украине возобновили программу жилья в лизинг для правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня был восстановлен важный социальный проект, отныне работники Нацполиции и ГСЧС могут снова воспользоваться программой финансового лизинга для получения жилья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, информирует УНН.
Детали
Механизмы социальной защиты работников системы МВД, в частности, возможность приобретения жилья в лизинг полицейскими и сотрудниками службы гражданской защиты, будут работать эффективно, с учетом всех законодательных изменений.
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"Моя задача, как министра, сделать все возможное, чтобы вы чувствовали поддержку от государства. Это касается и надлежащего уровня социальной защиты. Сегодня существует острая потребность сотрудников в собственном жилье, особенно это касается молодого поколения. Уже сегодня мы торжественно восстановили право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье, которое, к сожалению, не работало почти 2 года", - отметил Денис Монастырский в своем обращении к сотрудникам МВД.
До конца года планируют обеспечить жильем дополнительно более 2000 семей полицейских и спасателей.
Напомним, что 2 февраля правительство приняло решение об улучшении социальной защиты полицейских, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты путем обеспечения их жильем на условиях финансового лизинга.