В Украине возобновили программу жилья в лизинг для правоохранителей

ukru
15 марта, 19:03 • 100035 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128453 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115847 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110034 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100772 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97371 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84994 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118280 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124854 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126921 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 57588 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 119019 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 38266 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 29933 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 34071 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118280 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 118590 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257071 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286554 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 223027 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103067 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124854 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109972 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127348 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129482 просмотра
Актуальное
В Украине возобновили программу жилья в лизинг для правоохранителей

В Украине возобновили программу жилья в лизинг для правоохранителей

Киев • УНН

 • 178608 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня был восстановлен важный социальный проект, отныне работники Нацполиции и ГСЧС могут снова воспользоваться программой финансового лизинга для получения жилья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, информирует УНН.

Детали

Механизмы социальной защиты работников системы МВД, в частности, возможность приобретения жилья в лизинг полицейскими и сотрудниками службы гражданской защиты, будут работать эффективно, с учетом всех законодательных изменений.

Цитата

"Моя задача, как министра, сделать все возможное, чтобы вы чувствовали поддержку от государства. Это касается и надлежащего уровня социальной защиты. Сегодня существует острая потребность сотрудников в собственном жилье, особенно это касается молодого поколения. Уже сегодня мы торжественно восстановили право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье, которое, к сожалению, не работало почти 2 года", - отметил Денис Монастырский в своем обращении к сотрудникам МВД.

До конца года планируют обеспечить жильем дополнительно более 2000 семей полицейских и спасателей.

Напомним, что 2 февраля правительство приняло решение об улучшении социальной защиты полицейских, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты путем обеспечения их жильем на условиях финансового лизинга.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы