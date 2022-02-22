В Україні відновили програму житла у лізинг для правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні було відновлено важливий соціальний проєкт, відтепер працівники Нацполіції та ДСНС можуть знову скористатися програмою фінансового лізингу для отримання житла. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС, інформує УНН.
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Механізми соціального захисту працівників системи МВС, зокрема, можливість придбання житла у лізинг поліцейськими та працівниками служби цивільного захисту, будуть працювати ефективно, з урахуванням усіх законодавчих змін.
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"Моє завдання, як міністра, зробити все можливе, щоб ви відчували підтримку від держави. Це стосується і належного рівня соціального захисту. Сьогодні існує гостра потреба співробітників у власному житлі, особливо це стосується молодого покоління. Уже сьогодні ми урочисто відновили право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло, яке, на жаль, не працювало майже 2 роки", – зазначив Денис Монастирський у своєму зверненні до працівників МВС.
До кінця року планують забезпечити житлом додатково понад 2000 сімей поліцейських та рятувальників.
Нагадаємо, що 2 лютого уряд ухвалив рішення щодо поліпшення соціального захисту поліцейських, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту шляхом забезпечення їх житлом на умовах фінансового лізингу.