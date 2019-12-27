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В Украине в 2020 году планируют запустить телеканал для оккупированных территорий

В Украине в 2020 году планируют запустить телеканал для оккупированных территорий

Киев  •  УНН

 • 15449 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министерство культуры, молодежи и спорта анонсировало запуск Государственного телеканала в феврале 2020 году для временно оккупированных территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На базе телеканала UA|TV в феврале 2020 года будет создан телеканал для временно оккупированных территорий", - сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Так, по его словам, на первом этапе телеканал будет развлекательно-информационный.

"Государственный канал для ВОТ, который будет запущен в феврале, на первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием", - добавил первый заместитель.

Максимчук отметил, что министерство хочет, чтобы люди, которые живут на временно оккупированных территориях имели доступ к правдивой информации о том, что происходит в Украине.

"Наша задача сделать так, чтобы наши граждане на ВОТ слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий", - подытожил он.

Также сегодня министерство получило заявления от администрации Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" относительно согласования увольнения от 28.12.2019 по соглашению сторон следующих сотрудников:

1. Генерального директора Березовской Людмилы Владимировны;
2. Заместителя генерального директора по техническим вопросам Куценко Александра Ивановича;
3. Заместителя генерального директора по информационной политике - шеф-редактора Овдиенко Татьяны Петровны;
4. Заместителя генерального директора по финансовой деятельности Мозговой Натальи Николаевны.

Министерство, как орган управления, согласовало увольнение вышеуказанных работников.

"Выполнение обязанностей руководителя Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" к проведению конкурсного отбора на должность генерального директора будет возложено на заместителя генерального директора Островскую Юлию", - акцентировал внимание он.

Конкурсный отбор будет проведен максимально оперативно.

Напомним, Министерство иностранных дел в сотрудничестве с Министерством культуры работает над формированием пакета месседжей для оккупированных территорий, прежде всего путем создания специального телеканала на русском языке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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