МЗС працює з Мінкультом щодо створення спеціального телеканалу для Донбасу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ у співпраці з Міністерством культури працює над формуванням пакету месседжів для окупованих територій, насамперед шляхом створення спеціального телеканалу російською мовою. Про це під час години запитань до уряду у ВР сказав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає кореспондент УНН.

“Щодо інформаційної політики, ми тісно працюємо з Міністерством культури в сучасному вигляді над тим, щоб сформувати пакет месседжів для окупованих територій, насамперед шляхом створення спеціального телеканалу російською мовою, яким би можна було доносити сигнали до окупованої території”, — сказав Боднар.

З його слів, міністерство готове так само слухати пропозиції народних депутатів щодо інформаційної політики для Донбасу, враховувати їх і працювати далі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформаційна політика — це спільний виклик і спільна відповідальність влади, ЗМІ, і кожного користувача соціальних мереж.

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