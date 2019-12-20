МИД работает с Минкультом по созданию специального телеканала для Донбасса

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министерство иностранных дел в сотрудничестве с Министерством культуры работает над формированием пакета месседжей для оккупированных территорий, прежде всего путем создания специального телеканала на русском языке. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает корреспондент УНН.

“О информационной политики, мы тесно работаем с Министерством культуры в современном виде над тем, чтобы сформировать пакет месседжей для оккупированных территорий, прежде всего путем создания специального телеканала на русском языке, которым можно было доносить сигналы к оккупированной территории”, — сказал Боднар.

По его словам, министерство готово так же слушать предложения народных депутатов относительно информационной политики для Донбасса, учитывать их и работать дальше.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информационная политика — это общий вызов и общая ответственность власти, СМИ и каждого пользователя социальных сетей.

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