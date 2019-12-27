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В Україні у 2020 році планують запустити телеканал для окупованих територій

В Україні у 2020 році планують запустити телеканал для окупованих територій

Київ • УНН

 • 15450 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністерство культури, молоді та спорту анонсувало запуск Державного телеканалу у лютому 2020 році для тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

“На базі телеканалу UA|TV в лютому 2020 року буде створений телеканал для тимчасово окупованих територій”, — повідомив перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук.

Так, за його словами, на першому етапі телеканал буде розважально-інформаційний.

“Державний канал для ТОТ, який буде запущений в лютому, на першому етапі буде розважально-інформаційним каналом, який буде об’єднувати в собі кращі розважальні програми українського виробництва та інформаційне мовлення, яке буде державним мовленням”, — додав перший заступник.

Максимчук зазначив, що міністерство хоче, щоб люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях мали доступ до правдивої інформації, про те, що відбувається в Україні.

“Наше завдання зробити так, аби наші громадяни на ТОТ чули і знали незаангажовану і чесну позицію про те, що відбувається в Україні. Наразі ми разом з колегами з МЗС активно працюємо над формуванням стратегічного пакету меседжів для тимчасово окупованих територій”, — підсумував він.

Також сьогодні міністерство отримало заяви від адміністрації Державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України” щодо погодження звільнення з 28.12.2019 за згодою сторін наступних працівників:

1. Генерального директора Березовської Людмили Володимирівни;
2. Заступника генерального директора з технічних питань Куценка Олександра Івановича;
3. Заступника генерального директора з інформаційної політики — шеф-редактора Овдієнко Тетяни Петрівни;
4. Заступника генерального директора з питань фінансової діяльності Мозгової Наталії Миколаївни.

Міністерство, як орган управління, погодило звільнення вищевказаних працівників.

“Виконання обов’язків керівника Державного підприємства „Мультимедійна платформа іномовлення України“ до проведення конкурсного відбору на посаду генерального директора буде покладено на заступника генерального директора Островську Юлію”, — акцентував увагу він.

Конкурсний відбір буде проведено максимально оперативно.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ у співпраці з Міністерством культури працює над формуванням пакету месседжів для окупованих територій, насамперед шляхом створення спеціального телеканалу російською мовою.

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