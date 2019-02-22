В Украине разрабатывают тест для граждан с оккупированных территорий

"У нас в Луганской и Донецкой областях по линии разграничения живет почти 4 млн украинцев. Не могут быть 4 млн украинцев все террористами - это абсурд. Ни одно государство не может расследовать уголовные производства и давать амнистию всем 4 млн человек. Благодаря пониманию государственных институтов мы ищем ответ, как это сделать", - отметил Матиос.

Он заявил, что рано или поздно Украина вернется на свою территорию и должна будет интегрировать этих людей обратно. Тогда и встанет вопрос, как дать им оценку.

"Все говорят о законе об амнистии. Он предусматривает предъявление обвинения и добровольное письменное согласие человека на применение к нему амнистии. Но сначала получается, что против всех надо расследовать 4 млн уголовных производств, предъявить им обвинения ... Сейчас мы совместно с одним мощным научным центром на основании имеющихся, работающих в той или иной части мира, компьютерных и психологических технологий, разрабатываем программу так называемого "скрининг-теста" для граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях", - сказал главный военный прокурор.

По его словам, в действиях людей, как, например, учителей, которые вынужденно учили детей по программам оккупантов, или вынуждены были выполнять указания, собирать подати для оккупационной власти - нет состава преступления. С другой стороны, те, кто "держал автомат и ходил в составе ДРГ охотиться на наших военных и совершал другие преступления" должен быть привлечен к ответственности, добавил прокурор.

"По принципу, который мы сейчас разрабатываем - осталось полгода максимум отшлифовать программу - будет предложено в добровольном порядке пройти всем взрослым получасовой тест, по которому человек отвечает на перечень вопросов, которые будут согласованы с человеком до того. После этого сервер, который обработал результаты по определенным критериям, показывает государственным представителям, которые придут с миротворцами, какая категори граждан не совершала преступления, какая подлежит сомнению, а какая - расследованию в полноценном порядке", - добавил он.

Как сообщал УНН, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что уголовное преследование должно быть применено к руководству "ЛДНР", боевикам, а также к тем лицам, которые совершили тяжкие преступления. К остальным должна быть применена амнистия.