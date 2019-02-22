В Україні розробляють тест для громадян з окупованих територій

“У нас у Луганській і Донецькій області за лінією розмежування живе майже 4 млн українців. Не можуть бути 4 млн українців всі терористами — це абсурд. Жодна держава не може розслідувати кримінальні провадження і давати амністію всім 4 млн людей. Завдяки розумінню державних інституцій ми шукаємо відповідь, як це зробити”, — зазначив Матіос.

Він заявив, що раніше чи пізніше Україна повернеться на свою територію і повинна буде інтегрувати цих людей назад. Тоді і постане питання, як дати їм оцінку.

“Всі говорять про закон про амністію. Він передбачає пред’явлення звинувачення і добровільну письмову згоду людини на застосування до неї амністії. Але спочатку виходить, що проти усіх треба розслідувати 4 млн кримінальних проваджень, пред’явити їм звинувачення... Зараз ми спільно з одним потужним науковим центром на підставі наявних, які працюють у тій чи іншій частині світу, комп’ютерних і психологічних технологій, розробляємо програму так званого „скрінінг-тесту“ для громадян України, які перебувають на окупованих територіях”, — сказав Головний військовий прокурор.

З його слів, у діях людей, як, наприклад, вчителів, що вимушено вчили дітей за програмами окупантів, або змушені були виконувати вказівки, збирати податі для окупаційної влади — немає складу злочину. З іншого боку, ті, хто “тримав автомат і ходив у складі ДРГ полювати на наших військових і вчиняв інші злочини” має бути притягнений до відповідальності, додав прокурор.

“За принципом, який ми зараз розробляємо — залишилося пів року максимум відшліфувати програму — буде запропоновано у добровільному порядку пройти всім дорослим півгодинний тест, за яким людина відповідає на перелік питань, які будуть погоджені з людиною до того. Після цього сервер, що опрацював результати за певними критеріями, показує державним представникам, які прийдуть з миротворцями, яка категорія громадян не вчиняла злочину, яка категорія підлягає сумніву, а яка — розслідуванню у повноцінному порядку”, — додав він.

Як повідомляв УНН, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що кримінальне переслідування має бути застосоване до керівництва “ЛДНР”, бойовиків, а також до тих осіб, які скоїли тяжкі злочини. До решти має бути застосована амністія.