В Україні розробляють тест для громадян з окупованих територій

ukru
23 березня, 12:58 • 163405 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 418020 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 410575 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 397233 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 403362 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 298676 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 247782 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 481810 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175086 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 413236 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
61 %
755 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 285737 перегляди
Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

23 березня, 15:38 • 134349 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 223285 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 272369 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 141509 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 400342 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 481810 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 413236 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 368069 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 317270 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 158649 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 155801 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 156837 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 151417 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 155125 перегляди
Актуальне
В Україні розробляють тест для громадян з окупованих територій

В Україні розробляють тест для громадян з окупованих територій

Київ • УНН

 • 16522 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Органи прокуратури спільно з науковцями розробляють програму “скрінінг-тесту” для громадян України з окупованих територій для визначення того, чи є склад злочину в їхніх діях, в умовах життя за окупаційної влади. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.

“У нас у Луганській і Донецькій області за лінією розмежування живе майже 4 млн українців. Не можуть бути 4 млн українців всі терористами — це абсурд. Жодна держава не може розслідувати кримінальні провадження і давати амністію всім 4 млн людей. Завдяки розумінню державних інституцій ми шукаємо відповідь, як це зробити”, — зазначив Матіос.

Він заявив, що раніше чи пізніше Україна повернеться на свою територію і повинна буде інтегрувати цих людей назад. Тоді і постане питання, як дати їм оцінку.

“Всі говорять про закон про амністію. Він передбачає пред’явлення звинувачення і добровільну письмову згоду людини на застосування до неї амністії. Але спочатку виходить, що проти усіх треба розслідувати 4 млн кримінальних проваджень, пред’явити їм звинувачення... Зараз ми спільно з одним потужним науковим центром на підставі наявних, які працюють у тій чи іншій частині світу, комп’ютерних і психологічних технологій, розробляємо програму так званого „скрінінг-тесту“ для громадян України, які перебувають на окупованих територіях”, — сказав Головний військовий прокурор.

З його слів, у діях людей, як, наприклад, вчителів, що вимушено вчили дітей за програмами окупантів, або змушені були виконувати вказівки, збирати податі для окупаційної влади — немає складу злочину. З іншого боку, ті, хто “тримав автомат і ходив у складі ДРГ полювати на наших військових і вчиняв інші злочини” має бути притягнений до відповідальності, додав прокурор.

“За принципом, який ми зараз розробляємо — залишилося пів року максимум відшліфувати програму — буде запропоновано у добровільному порядку пройти всім дорослим півгодинний тест, за яким людина відповідає на перелік питань, які будуть погоджені з людиною до того. Після цього сервер, що опрацював результати за певними критеріями, показує державним представникам, які прийдуть з миротворцями, яка категорія громадян не вчиняла злочину, яка категорія підлягає сумніву, а яка — розслідуванню у повноцінному порядку”, — додав він.

Як повідомляв УНН, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що кримінальне переслідування має бути застосоване до керівництва “ЛДНР”, бойовиків, а також до тих осіб, які скоїли тяжкі злочини. До решти має бути застосована амністія.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.74
Bitcoin
$86,076.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,057.50
Ethereum
$2,006.00