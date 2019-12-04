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В Украине рекордно упало производство молока

В Украине рекордно упало производство молока

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Украине впервые за время независимости объемы производства молока в этом году опустятся ниже 10 млн тонн. Это может иметь негативные последствия для молочного сектора Украины. Об этом сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики", передает УНН.

"Украина, которая еще 25 лет назад занимала шестое город в мире по объемам производства коровьего молока, оказалась перед угрозой возникновения дефицита молочного сырья. Его вызвали ежегодное сокращение поголовья коров и уменьшение объемов производства молока, которые продолжаются с 1990 года за исключением отдельных лет. Объемы производства в 2019 году впервые опустятся ниже отметки в 10 млн т", - сообщила ведущий научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Института Ольга Козак.

Сообщается, что в октябре закупочная цена на молочное сырье достигла максимума в гривневом измерении за период независимости Украины. Также произошло сокращение объемов экспорта и увеличение импорта молочных продуктов. Больше всего недостаток молока испытывают молокоперерабатывающие предприятия, недополучающие 10% сырья в 2019 году по сравнению с прошлым годом, когда на переработку поступило 4179,2 тыс. т молока.

"Ожидаемое сокращение поступления сырья может стать рекордным с 2008 года. При этом, если для хозяйств населения уменьшение продажи молока на переработку является стабильным трендом уже более 10 лет, то перерабатывающие предприятия практически весь этот период демонстрировали стабильный рост поставок. В этом году этот тренд был сломан", - добавила Козак.

Также отмечается, что в следующем году процессы сокращения поступления сырья усилятся. Это чревато тем, что из-за нехватки сырья возрастет импорт молочной продукции, однако специфика рынка молока заключается в том, что будут завозить не сырье, а готовые молочные продукты.

"Наличие крупных производителей молока по соседству позволяет построить достаточно реалистичные сценарии развития событий, которые могут иметь негативные последствия для молочного сектора Украины", - отметила Козак.

Напомним, в ноябре в Украине рекордно подорожали гречка, яйца и молоко.

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