В Україні рекордно впало виробництво молока

КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Україні вперше за часи незалежності обсяги виробництва молока цього року опустяться нижче 10 млн тонн. Це може мати негативні наслідки для молочного сектору України. Про це повідомили у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", передає УНН.