В Україні рекордно впало виробництво молока
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Україні вперше за часи незалежності обсяги виробництва молока цього року опустяться нижче 10 млн тонн. Це може мати негативні наслідки для молочного сектору України. Про це повідомили у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", передає УНН.
"Україна, яка ще 25 років тому посідала шосте місто у світі за обсягами виробництва коров’ячого молока, опинилася перед загрозою виникнення дефіциту молочної сировини. Його спричинили щорічне скорочення поголів’я корів та зменшення обсягів виробництва молока, які тривають з 1990 року за винятком окремих років. Обсяги виробництва у 2019 році вперше опустяться нижче позначки у 10 млн т", - повідомила провідний науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Інституту Ольга Козак.
Повідомляється, що у жовтні закупівельна ціна на молочну сировину сягнула максимуму в гривневому вимірі за період незалежності України. Також відбулося скорочення обсягів експорту та збільшення імпорту молочних продуктів. Найбільше нестачу молока відчувають молокопереробні підприємства, які недоотримають 10% сировини у 2019 році, порівняно з минулим роком, коли на переробку надійшо 4179,2 тис. т молока.
"Очікуване скорочення надходження сировини може стати рекордним з 2008 року. При цьому, якщо для господарств населення зменшення продажу молока на переробку є стабільним трендом уже понад 10 років, то переробні підприємства практично увесь цей період демонстрували стабільне зростання поставок. Цього року цей тренд було поламано", - додала Козак.
Також зазначається, що у наступному році процеси скорочення надходження сировини посиляться. Це загрожує тим, що через нестачу сировини зросте імпорт молочної продукції, однак специфіка ринку молока полягає у тому, що завозитимуть не сировину, а готові молочні продукти.
"Наявність потужних виробників молока по сусідству дозволяє побудувати досить реалістичні сценарії розвитку подій, які можуть мати негативні наслідки для молочного сектору України", - наголосила Козак.
Нагадаємо, в листопаді в Україні рекордно подорожчали гречка, яйця та молоко.