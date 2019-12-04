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В Україні рекордно впало виробництво молока

В Україні рекордно впало виробництво молока

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Україні вперше за часи незалежності обсяги виробництва молока цього року опустяться нижче 10 млн тонн. Це може мати негативні наслідки для молочного сектору України. Про це повідомили у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", передає УНН.

"Україна, яка ще 25 років тому посідала шосте місто у світі за обсягами виробництва коров’ячого молока, опинилася перед загрозою виникнення дефіциту молочної сировини. Його спричинили щорічне скорочення поголів’я корів та зменшення обсягів виробництва молока, які тривають з 1990 року за винятком окремих років. Обсяги виробництва у 2019 році вперше опустяться нижче позначки у 10 млн т", - повідомила провідний науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Інституту Ольга Козак.

Повідомляється, що у жовтні закупівельна ціна на молочну сировину сягнула максимуму в гривневому вимірі за період незалежності України. Також відбулося скорочення обсягів експорту та збільшення імпорту молочних продуктів. Найбільше нестачу молока відчувають молокопереробні підприємства, які недоотримають 10% сировини у 2019 році, порівняно з минулим роком, коли на переробку надійшо 4179,2 тис. т молока.

"Очікуване скорочення надходження сировини може стати рекордним з 2008 року. При цьому, якщо для господарств населення зменшення продажу молока на переробку є стабільним трендом уже понад 10 років, то переробні підприємства практично увесь цей період демонстрували стабільне зростання поставок. Цього року цей тренд було поламано", - додала Козак.

Також зазначається, що у наступному році процеси скорочення надходження сировини посиляться. Це загрожує тим, що через нестачу сировини зросте імпорт молочної продукції, однак специфіка ринку молока полягає у тому, що завозитимуть не сировину, а готові молочні продукти.

"Наявність потужних виробників молока по сусідству дозволяє побудувати досить реалістичні сценарії розвитку подій, які можуть мати негативні наслідки для молочного сектору України", - наголосила Козак.

Нагадаємо, в листопаді в Україні рекордно подорожчали гречка, яйця та молоко.

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