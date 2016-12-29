В Украине в начале января ожидается понижение температуры воздуха до 14 градусов - Укргидрометцентр
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Украине с 3 января 2017 г. ожидается понижение температуры воздуха до 14 градусов мороза. Об этом сказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида во время заседания межведомственного оперативного штаба, передает корреспондент УНН.
Руководитель Укргидрометцентра рассказал, что с 29 декабря по 2 января будет спокойная погода с небольшими морозами, ночью - от 3 до 9 градусов, на Левобережье - до 14, а днем - от 0 до 6 градусов мороза. При этом сегодня и завтра ожидается небольшой снег.
"С 31 декабря по 2 января без осадков на всей территории Украины. Таким образом, новогодняя ночь в Украине будет практически без осадков", - сказал Н.Кульбида.
Однако 3-5 января в Укргидрометцентре, по его словам, ждут перемещения холодного арктического воздуха и снижения температуры на несколько градусов.
"Она (температура - ред.) снизится ночью до 9-14 градусов, днем - до 2-7. Это будет на фоне выпадения небольшого снега", - уточнил он.
Однако 6-8 января есть высокая вероятность осложнения погодных условий на большей части территории Украины, отметил Н.Кульбида.