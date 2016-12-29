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В Україні на початку січня очікується зниження температури повітря до 14 градусів — Укргідрометцентр

В Україні на початку січня очікується зниження температури повітря до 14 градусів — Укргідрометцентр

Київ • УНН

 • 8833 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Україні з 3 січня 2017 року очікується зниження температури повітря до 14 градусів морозу. Про це сказав керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда під час засідання міжвідомчого оперативного штабу, передає кореспондент УНН.

Керівник Укргідрометцентру розповів, що з 29 грудня до 2 січня буде спокійна погода з невеликими морозами, вночі — від 3 до 9 градусів, на Лівобережжі — до 14, а вдень — від 0 до 6 градусів морозу. При цьому сьогодні і завтра очікується невеликий сніг.

“З 31 грудня по 2 січня переважно без опадів на всій території України. Таким чином, новорічна ніч в Україні буде практично без істотних опадів”, — сказав М.Кульбіда.

Проте 3-5 січня в Укргідрометцентрі, за його словами, чекають переміщення холодного арктичного повітря і зниження температури на кілька градусів.

“Вона (температура — ред.) знизиться вночі до 9-14 градусів, вдень — до 2-7. Це буде на фоні випадіння невеликого снігу”, — уточнив він.

Однак 6-8 січня є висока ймовірність ускладнення погодних умов на більшій частині території України, зазначив М.Кульбіда.

Українські Національні Новини

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