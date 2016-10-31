В Украине дефицит работников технического направления - В.Гройсман

"Недавно получили профессиональное образование 153 тыс. рабочих кадров, 137 тыс. нашли работу, то есть 90% трудоустройство, но сегодня, когда мы общаемся с работодателями, то они вам скажут, что у нас сегодня дефицит трактористов, сварщиков, сантехников, швей и других профессий, которые нужны, чтобы создавать конкурентный национальный продукт и обеспечить ускорение экономического роста", - сказал В.Гройсман.

Напомним, Кабмин одобрил законопроект "О профессиональном образовании".