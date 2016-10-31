В Україні дефіцит працівників технічного спрямування – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні дефіцит працівників технічного спрямування. Про це під час виступу на конкурсі профмайстерності повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Нещодавно здобули професійно–технічну освіту 153 тис. робітничих кадрів, 137 тис. знайшли роботу, тобто 90% працевлаштування, але сьогодні коли ми спілкуємося з роботодавцями, то вони вам скажуть, що у нас сьогодні дефіцит трактористів, зварювальників, сантехніків, швачок і інших професій, які мають слугувати, щоб створювати конкурентний національний продукт і забезпечити пришвидшення економічного зростання", - сказав В.Гройсман.
Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроект “Про професійну освіту”.