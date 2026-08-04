В Украине выдают новые ветеринарные паспорта для животных - что изменится для их владельцев

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) выдает владельцам домашних животных ветеринарные паспорта нового образца. О том, что меняется, сообщает УНН со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Новый документ обеспечивает единый подход к оформлению ветеринарной документации, ведению истории здоровья домашнего животного и его идентификации. Он содержит информацию о:

Ветеринарный паспорт заполняется на украинском и английском языках с целью сделать его удобным для использования как в Украине, так и за ее пределами.

Основные изменения будут выглядеть так:

При этом владельцам старых ветеринарных паспортов не нужно менять их на новые.

В то же время оформить ветеринарный паспорт нового образца можно только в государственных учреждениях ветеринарной медицины, которые имеют право выдавать ветеринарные документы. Для оформления документа животное должно пройти клинический осмотр, быть идентифицировано в соответствии с требованиями законодательства, а также иметь проведенные необходимые ветеринарно-профилактические обработки