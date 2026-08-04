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В Украине выдают новые ветеринарные паспорта для животных - что изменится для их владельцев

Киев • УНН

 • 2337 просмотра

В Украине начали выдавать ветеринарные паспорта нового образца для домашних животных. Документ имеет уникальный номер и защиту от подделки, а старые паспорта менять не нужно.

В Украине выдают новые ветеринарные паспорта для животных - что изменится для их владельцев
Фото: Госпродпотребслужба Украины

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) выдает владельцам домашних животных ветеринарные паспорта нового образца. О том, что меняется, сообщает УНН со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Детали

Новый документ обеспечивает единый подход к оформлению ветеринарной документации, ведению истории здоровья домашнего животного и его идентификации. Он содержит информацию о:

  • идентификационных данных животного;
    • владельце;
      • вакцинациях;
        • результатах диагностических исследований;
          • лечении;
            • других ветеринарно-профилактических мероприятиях.

              Ветеринарный паспорт заполняется на украинском и английском языках с целью сделать его удобным для использования как в Украине, так и за ее пределами.

              Основные изменения будут выглядеть так:

              • документ оформляется по единому образцу, утвержденному в соответствии с новым законодательством;
                • каждый паспорт имеет уникальный идентификационный номер, который состоит из кода Украины (UA), серии и порядкового номера;
                  • бланки печатаются исключительно полиграфическими предприятиями в соответствии с требованиями, установленными Госпродпотребслужбой, что обеспечивает их подлинность и защиту от подделки.

                    При этом владельцам старых ветеринарных паспортов не нужно менять их на новые.

                    В то же время оформить ветеринарный паспорт нового образца можно только в государственных учреждениях ветеринарной медицины, которые имеют право выдавать ветеринарные документы. Для оформления документа животное должно пройти клинический осмотр, быть идентифицировано в соответствии с требованиями законодательства, а также иметь проведенные необходимые ветеринарно-профилактические обработки

                    - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

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                    Евгений Устименко

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