В Украине выдают новые ветеринарные паспорта для животных - что изменится для их владельцев
Киев • УНН
В Украине начали выдавать ветеринарные паспорта нового образца для домашних животных. Документ имеет уникальный номер и защиту от подделки, а старые паспорта менять не нужно.
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) выдает владельцам домашних животных ветеринарные паспорта нового образца. О том, что меняется, сообщает УНН со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Детали
Новый документ обеспечивает единый подход к оформлению ветеринарной документации, ведению истории здоровья домашнего животного и его идентификации. Он содержит информацию о:
- идентификационных данных животного;
- владельце;
- вакцинациях;
- результатах диагностических исследований;
- лечении;
- других ветеринарно-профилактических мероприятиях.
Ветеринарный паспорт заполняется на украинском и английском языках с целью сделать его удобным для использования как в Украине, так и за ее пределами.
Основные изменения будут выглядеть так:
- документ оформляется по единому образцу,
утвержденному в соответствии с новым законодательством;
- каждый паспорт имеет уникальный идентификационный номер,
который состоит из кода Украины (UA), серии и порядкового номера;
- бланки печатаются исключительно полиграфическими предприятиями в соответствии с требованиями, установленными Госпродпотребслужбой, что обеспечивает их подлинность и защиту от подделки.
При этом владельцам старых ветеринарных паспортов не нужно менять их на новые.
В то же время оформить ветеринарный паспорт нового образца можно только в государственных учреждениях ветеринарной медицины, которые имеют право выдавать ветеринарные документы. Для оформления документа животное должно пройти клинический осмотр, быть идентифицировано в соответствии с требованиями законодательства, а также иметь проведенные необходимые ветеринарно-профилактические обработки
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