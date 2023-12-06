В Украине стартовал новый этап обмена старых ламп на светодиодные для пенсионеров
Киев • УНН
В Украине начался новый этап программы по обмену старых ламп на светодиодные, которая позволяет пенсионерам получить пять светодиодных ламп в отделениях "Укрпочты", что является частью усилий по повышению энергоэффективности и уменьшению нагрузки на электросети.
В Украине 5 декабря началась следующая фаза реализации программы обмена старых ламп на светодиодные. Теперь каждый пенсионер в отделении "Укрпочты" может сразу получить по пять современных LED-ламп. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Продолжаем политику энергоэффективности. Сегодня стартует следующая фаза реализации программы обмена старых ламп на светодиодные. Теперь каждый пенсионер в отделении "Укрпочты" может сразу получить по пять современных LED-ламп. В общем инициированная Президентом Владимиром Зеленским программа уже продемонстрировала отличные результаты
По его словам, украинцы получили более 21 млн энергоэффективных ламп, и этим существенно снизили нагрузку на энергосистему.
Также планируем расширение нашего энергетического потенциала. На днях в Дубае на Климатической конференции ООН СОР28 работает правительственная делегация. И Украина уже присоединилась к декларации об увеличении мощностей ядерной энергетики втрое к 2050 году
Он отметил, что развитие украинской атомной энергетики - это не только о наших внутренних потребностях, но и о помощи Европе в ускорении зеленого перехода.
Дополнение
Укрэнерго сообщало, что ситуация в энергосистеме сложная, на фоне похолодания и аварийности блоков может быть дефицит.
В Украине стартовал новый этап обмена старых ламп на светодиодные для пенсионеров
В Украине начался новый этап программы по обмену старых ламп на светодиодные, которая позволяет пенсионерам получить пять светодиодных ламп в отделениях "Укрпочты", что является частью усилий по повышению энергоэффективности и уменьшению нагрузки на электросети.
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