В Украине стартовал новый этап обмена старых ламп на светодиодные для пенсионеров

В Украине 5 декабря началась следующая фаза реализации программы обмена старых ламп на светодиодные. Теперь каждый пенсионер в отделении "Укрпочты" может сразу получить по пять современных LED-ламп. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Продолжаем политику энергоэффективности. Сегодня стартует следующая фаза реализации программы обмена старых ламп на светодиодные. Теперь каждый пенсионер в отделении "Укрпочты" может сразу получить по пять современных LED-ламп. В общем инициированная Президентом Владимиром Зеленским программа уже продемонстрировала отличные результаты рассказал Шмыгаль.

По его словам, украинцы получили более 21 млн энергоэффективных ламп, и этим существенно снизили нагрузку на энергосистему.

Также планируем расширение нашего энергетического потенциала. На днях в Дубае на Климатической конференции ООН СОР28 работает правительственная делегация. И Украина уже присоединилась к декларации об увеличении мощностей ядерной энергетики втрое к 2050 году сказал Шмыгаль.

Он отметил, что развитие украинской атомной энергетики - это не только о наших внутренних потребностях, но и о помощи Европе в ускорении зеленого перехода.

Дополнение

Укрэнерго сообщало, что ситуация в энергосистеме сложная, на фоне похолодания и аварийности блоков может быть дефицит.