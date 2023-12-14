В Украине появится госстандарт социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью
Организаторы азартных игр на мероприятии были представлены компанией FAVBET — главным меценатом проекта, уже более года последовательно поддерживающим все его этапы: от первого национального исследования игровой зависимости до практического воплощения рекомендаций по его итогам.
Еще один Patriot, боеприпасы и вездеходы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс Patriot, а также дополнительную военную помощь, включая транспортные средства, артиллерийские боеприпасы, беспилотники для разминирования и тому подобное.
ЕС достиг предварительной договоренности о реформировании рынка электроэнергии
Чтобы обеспечить лучшие условия для развития возобновляемых источников энергии, а также приемлемый уровень цен в период энергетического перехода, ЕС достиг соглашения о основательном пересмотре энергетического рынка блока.
В некоторых населенных пунктах еще возникают кратковременные сложности: в Киевстаре рассказали, как восстанавливают услуги связи
По данным пресс-службы, сеть Киевстар восстанавливается после самой масштабной в телеком отрасли кибератаки. Более 90% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии.
Израиль прогнозирует, что война с ХАМАСом затянется дольше, чем на несколько месяцев
Министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил, что война против Хамаса в секторе Газа может длиться дольше, чем несколько месяцев. Галант и советник президента США Салливан обсудили региональные угрозы во время встречи в Израиле.
Россияне атакуют с востока "Кинжалами" - Воздушные Силы ВСУ
Воздушные Силы ВС Украины сообщают о российских ракетных ударах "Кинжалами" с востока; Киев призывает прятаться в укрытиях из-за угрозы авиаударов.
"Нет информации об умышленных атаках против членов Альянса": в НАТО отреагировали на падение российского дрона в Румынии
На фоне падения российского "шахеда" в Румынии в НАТО в очередной раз решительно осудили российские атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине и вдоль Дуная.
Шольц не стал рассказывать о встрече с Орбаном, но убежден, что Будапешт должен снять вето на переговоры о вступлении Украины
Канцлер Олаф Шольц отказался разглашать детали своего завтрака с премьер-министром Виктором Орбаном.
Украина использует опыт США при строительстве фортификационных сооружений
По словам полковника Виталия Кириллова, украинские инженерные подразделения интегрируют западный опыт и адаптируются к тактике противника при строительстве новых фортификационных сооружений. Они применяют методы инженерных войск США, учитывая современные тенденции ведения боевых действий и вооружения противника.
Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине: в Днепре прогремели взрывы
Журналисты сообщили, что в Днепре слышны звуки взрывов. Перед этим, Воздушные силы сообщали об управляемой авиационной ракете с юга на Днепр.