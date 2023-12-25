В Украине определили лучших спортсменов декабря

Дмитрий Котовский и Самир Мирзоев признаны лучшими спортсменами декабря-2023. О таком решении Экспертной комиссии Национального олимпийского комитета Украины сообщили в НОК, пишет УНН.

Детали

"Лучшим спортсменом декабря 2023 года" признан Дмитрий Котовский - бронзовый призер этапа Кубка мира и победитель этапа Кубка Европы по фристайлу, лыжная акробатика (г. Рука, Финляндия). Соответственно, "Лучшим тренером декабря 2023 года" стал Энвер Аблаев - личный тренер Котовского.

"Лучшим юным спортсменом декабря 2023 года" признан Самир Мирзоев - бронзовый призер чемпионата Европы по тхэквондо ВТФ среди молодежи (U-21), весовая категория до 58 кг (г. Бухарест, Румыния). Его личный тренер Олег Машкин получит звание "Лучший тренер юного спортсмена декабря 2023 года".

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