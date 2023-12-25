В Украине определили лучших спортсменов декабря
Котовский и Мирзоев были названы НОК лучшими спортсменами Украины в декабре за достижения в лыжной акробатике и тхэквондо соответственно.
Фундамент для дальнейших обсуждений: Азербайджан передал Армении наработки по мирному договору
Азербайджан передал Армении пакет предложений по мирному договору, над которым азербайджанские дипломаты работали в течение месяца.
Мужчину в Полтавской области насмерть придавило грузовиком ЗИЛ
В Полтавской области во время ремонтных работ насмерть придавило упавшим грузовиком ЗИЛ мужчину; полиция проводит расследование.
Под Полтавой мужчина упал с дерева и скончался: полиция начала расследование
На Полтавщине после падения с дерева погиб мужчина; полиция расследует несчастный случай со смертельным исходом.
74% респондентов, если бы оказались в 1991 году, проголосовали бы на выборах президента за Вячеслава Черновола - опрос
74% поддержали бы Черновола, а не Кравчука в ретроспективном президентском опросе 1991 года.
21 танк, 6 БТР и 47 бронированных машин россиян уничтожили нацгвардейцы за неделю
По сообщению министра внутренних дел Игоря Клименко, украинские нацгвардейцы за неделю уничтожили 21 танк и большое количество другой военной техники и оборудования на востоке и юге страны.
Папа Франциск в рождественском послании просил мира для Украины
Папа Франциск призвал к миру в Украине в своем рождественском послании.
Уполномоченным Антимонопольного комитета стал Денис Клюшников: что о нем известно
Зеленский назначил Дениса Клюшникова государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. Клюшников имеет юридический и региональный административный опыт.
Христианский городок на Западном берегу реки Иордан, молится за мир в Газе
Христиане Западного берега реки Иордан в городе Забабде молятся за мир на фоне мрачного праздничного сезона из-за боевых действий в Газе.
В НБУ ожидают инфляцию в декабре близкой к текущему уровню
Ожидается, что инфляция в Украине останется близкой к текущему уровню в декабре.