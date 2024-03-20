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В Украине на большинстве территории еще до конца недели стихнут осадки - синоптики
Осадки стихнут в большинстве областей Украины еще до конца этой недели, 21 марта в некоторых регионах ожидается небольшой дождь или мокрый снег, после чего 22-23 марта будет преимущественно сухая погода, за исключением небольших осадков в западных областях и умеренного дождя в Крыму 22 марта.
НБУ обязал банки и кредиторов давать больше информации клиентам: что предполагается
Национальный банк Украины внес изменения в нормативно-правовые акты по защите прав потребителей, обязав финансовые учреждения предоставлять потребителям больше информации до и после проведения операций, в частности о порядке погашения кредита и детали выполнения договора.
В оккупированный Джанкой прибыли новые российские войска из восточного военного округа - "АТЕШ"
В оккупированный город Джанкой прибыла новая партия российских солдат, вероятно, из 24-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа, о чем свидетельствует военная техника с новосибирскими номерами.
На заказ жгли дома по всей Украине: задержана группа злоумышленников
Задержана группа злоумышленников в возрасте от 17 до 34 лет, которые поджигали жилые дома и квартиры по всей Украине на заказ за вознаграждение от от 500 до 3000 долларов, нанеся ущерб 9 объектам недвижимости в нескольких регионах.
Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ
Польша соглашается временно запретить транзит определенной сельскохозяйственной продукции из Украины с 1 апреля и предоставить субсидии фермерам после протестов.
Водоснабжение в США сталкивается с "парализующими кибератаками" со стороны враждебных стран - администрация Байдена
Администрация Байдена предупредила губернаторов американских штатов, что враждебные иностранные государства осуществляют разрушительные кибератаки, направленные на критически важные коммунальные предприятия водоснабжения и водоотведения по всей территории Соединенных Штатов, создавая риски перебоев в поставках чистой питьевой воды и накладывая значительные расходы.
На оккупированной Херсонщине российские военные боятся украинских партизан - "АТЕШ"
В оккупированном Геническе российские военные пытаются скрыть свою военную принадлежность, снимая знаки различия и переодеваясь в гражданскую одежду из-за страха перед растущим партизанским движением в городе.
За первые два месяца 2024 года произошло 33 аварии по вине детей - Опендатабот
За первые два месяца 2024 года в Украине произошло 2 829 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 33 ДТП произошли с участием детей, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Корпорация "КУБ" предложила военным ВСУ улучшенные условия приобретения жилья
Корпорация "КУБ" предложила военным ВСУ улучшенные условия приобретения жилья.
Украина без боеприпасов сумела с 24 февраля 2022 года освободить 50% оккупированных территорий - Кулеба
С 24 февраля 2022 года Украине удалось освободить 50% оккупированных территорий без боеприпасов, несмотря на продолжающееся уничтожение Россией сел и тактику "мясных штурмов", и она ищет у союзников средства ПВО, боеприпасы, беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия, чтобы противостоять российским силам.