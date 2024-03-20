В Украине на большинстве территории еще до конца недели стихнут осадки - синоптики

В Украине стихнут осадки на большинстве территории еще до конца этой недели, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 21 марта в южных, центральных, Черновицкой, ночью и в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях небольшой дождь (ночью местами с мокрым снегом), на остальной территории без осадков; ночью и утром на западе и юге страны местами туман; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 7-12° тепла, на высокогорье Карпат ночью 2-7° мороза, днем 1-6° тепла.

В последующие двое суток, 22-23 марта, в Украине преимущественно без осадков, лишь 22 марта в западных областях местами небольшие осадки, в Крыму умеренный дождь; температура ночью около 0°, днем 6-12° тепла, в субботу в западных и местами северных областях ночью 1-6° тепла, днем 11-16°.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

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