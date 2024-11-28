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В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Киев  •  УНН

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В Украине проводят анализ трафика на шести основных маршрутах для оценки целесообразности запуска платных дорог. Это является требованием ЕС, уже есть наработанный законопроект и договоренности с ЕИБ.

В Украине уже проводят анализ трафика на шести основных маршрутах, который поможет оценить их целесообразность и подготовить механизмы для запуска платных дорог. Об этом заявил заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач во время мероприятия от EBA, передает журналист УНН.

"Вопрос платных дорог - это требование ЕС. У нас есть наработанный законопроект по этому поводу и сейчас мы работаем над его воплощением... для того, чтобы сделать качественную дорогу, нужно провести анализ интенсивности движения, сейчас такой анализ ведется по 6 дорогам, чтобы запустить механизм платных дорог. Говорим с инвесторами, есть договоренности с ЕИБ", - сказал Деркач.

По его словам, после результатов анализа движения будет приниматься решение, но Украина уверенно движется к системе платных дорог.

"Рано или поздно платные дороги все равно будут", - добавил он.

Напомним 

Эксперт по вопросам транспорта Дмитрий Беспалов заявил, что в Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритных транспортных средств и рассмотреть возможность прямых инвестиций бизнеса в ремонт дорог для поддержания их в надлежащем состоянии.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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