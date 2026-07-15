В Украине 15 июля ожидается переменная облачность и до 28° тепла
Киев • УНН
В среду на большей части Украины переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Температура днем составит 23-28° тепла.
В среду, 15 июля, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, давление будет несколько расти, и погода будет становиться стабильной, однако местами еще вероятны кратковременные дожди и грозы - хотя воздушные потоки будут преобладать с северо-запада, однако предшествующая прохлада сменится настоящим летним комфортным теплом.
Местами кратковременные дожди, грозы. Утром в Карпатском регионе и на востоке страны местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 23-28°
В Киеве и области 15 июля ожидается небольшая облачность, возможен дождь. Температура воздуха +26°...+28°.
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