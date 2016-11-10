В.Цыганков изъявил желание дебютировать за сборную Украины в игре с Финляндией

"Я чувствую себя хорошо и хотелось бы дебютировать, но это все же зависит от меня, моей работы на тренировках и решение тренера. В команде я многих знаю, никакого мандража нет. Просто нужно работать и показывать свои лучшие качества", - сказал В.Циганков.

Также полузащитник отметил настройки коллектива только на победу.

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"В матче с Финляндией настроены только на победу и должны брать три очка. Тем более, что играем дома и должны порадовать болельщиков хорошей игрой и результатом", - заявил футболист сборной.

Как сообщал УНН, другой полузащитник "желто-синих" Александр Зинченко назвал предстоящий поединок с Финляндией одним из ключевых в отборе ЧМ-2018.