В.Циганков виявив бажання дебютувати за збірну України у грі з Фінляндією
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Молодий півзахисник київського “Динамо” Віктор Циганков розповів про те, як проходить для нього перший збір у національній збірній країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу київської команди.
“Я почуваюся добре й хотілося би дебютувати, але це все ж таки залежить від мене, моєї роботи на тренуваннях та рішення тренера. У команді я багатьох знаю, ніякого мандражу немає. Просто потрібно працювати та показувати свої найкращі якості”, — сказав В.Циганков.
Також півзахисник відзначив налаштування колективу тільки на перемогу.
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“У матчі з Фінляндією налаштовані лише на перемогу й повинні брати три очки. Тим паче, що граємо вдома й мусимо порадувати вболівальників хорошою грою та результатом”, — заявив футболіст збірної.
Як повідомляв УНН, інший півзахисник “жовто-блакитних” Олександр Зінченко назвав майбутній поєдинок із Фінляндією одним із ключових у відборі ЧС-2018.