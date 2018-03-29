В Telegram объяснили причину сбоев
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Отключение электроэнергии в кластере серверов вызвал проблемы в работе популярного мессенджера Telegram. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров в своем Тwitter, передает УНН.
"Отключение питания в кластере серверов Тelegram вызвало проблемы в Европе. Работаем над тем, чтобы решить это с нашей стороны, но многое зависит от того, когда поставщик центров обработки данных возобновит энергетическое оборудование", - отметил Дуров.
Как сообщал УНН ранее, в работе Telegram произошел сбой.
Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order.- Pavel Durov (@durov) 29 марта 2018