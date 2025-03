В Telegram объяснили причину сбоев

"Отключение питания в кластере серверов Тelegram вызвало проблемы в Европе. Работаем над тем, чтобы решить это с нашей стороны, но многое зависит от того, когда поставщик центров обработки данных возобновит энергетическое оборудование", - отметил Дуров.

Как сообщал УНН ранее, в работе Telegram произошел сбой.

Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order.

- Pavel Durov (@durov) 29 марта 2018