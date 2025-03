В Telegram пояснили причину збоїв

"Відключення живлення в кластері серверів Тelegram викликало проблеми в Європі. Працюємо над тим, щоб вирішити це з нашого боку, але багато чого залежить від того, коли постачальник центрів обробки даних поновить енергетичне обладнання", - зазначив Дуров.

Як повідомляв УНН раніше, у роботі Telegram стався збій.

Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order.

— Pavel Durov (@durov) 29 березня 2018 р.