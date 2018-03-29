В Telegram пояснили причину збоїв

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Відключення електроенергії в кластері серверів спричинив проблеми в роботі популярного месенджера Telegram. Про це повідомив засновник компанії Павел Дуров у своєму Тwitter, передає УНН.

"Відключення живлення в кластері серверів Тelegram викликало проблеми в Європі. Працюємо над тим, щоб вирішити це з нашого боку, але багато чого залежить від того, коли постачальник центрів обробки даних поновить енергетичне обладнання", - зазначив Дуров.

Як повідомляв УНН раніше, у роботі Telegram стався збій.

 

Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order.

— Pavel Durov (@durov) 29 березня 2018 р.

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