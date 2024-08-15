В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
Киев • УНН
В Сумах слышен звук взрыва. Перед этим в нескольких областях Украины и Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет.
В Сумах сообщили о слышимом звуке взрыва на фоне воздушной тревоги из-за угрозы баллистики, пишет УНН.
Детали
"В Сумах слышен звук взрыва", - сообщило Общественное.
Перед тем в ряде областей и Киеве была объявлена воздушная тревога на фоне угрозы баллистики.
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