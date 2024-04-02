В столичном метро возобновили работу комплексов самообслуживания после технических неисправностей

В Киеве на всех станциях метро возобновили работу комплексов самообслуживания, которые временно не работали по техническим причинам, пишет УНН со ссылкой на страницу КГГА в Telegram.

Работа комплексов самообслуживания возобновлена на всех станциях метро - говорится в сообщении КГГА.

Ранее УНН сообщал, что по техническим причинам на станциях метро временно не работали комплексы самообслуживания. Специалисты работали над восстановлением работы оборудования.