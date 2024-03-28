В США после обрушения моста нашли тела двух мертвых людей после обрушения моста

Водолазы нашли двух погибших после обвала моста в Балтиморе в США. Об этом местные власти сообщили на пресс-конференции поздно вечером в среду, передает УНН.

Детали

Как пишет Washington Post останки двух людей были извлечены из красного пикапа, затопленного в реке Патапско, через день после того, как массивный контейнеровоз врезался в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе и обвалился.

По меньшей мере шесть человек, которые были частью строительной бригады, которая ремонтировала выбоины и кладку на мосту, считаются погибшими. Еще двух работников удалось спасти.

Председатель Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди сказала, что следователи поднялись на корабль, чтобы восстановить регистратор данных - "который, по сути, является черным ящиком" - и разрабатывают хронологию событий.

Байден отреагировал на разрушение моста в Балтиморе