В США после обрушения моста нашли тела двух мертвых людей после обрушения моста

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  105215 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  111510 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  115929 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  139611 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  125196 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138729 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125907 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143559 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134905 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179942 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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21 марта 2024, 11:56  •  502525 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  455475 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  471321 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  490475 просмотра

В США после обрушения моста нашли тела двух мертвых людей после обрушения моста

Два трупа, найденные после того, как в Балтиморе, США, обвалился мост, в который врезалось огромное контейнерное судно.

Общество •   •  1901 просмотра
В США после обрушения моста нашли тела двух мертвых людей после обрушения моста

Пуэрто-Рико объявляет чрезвычайное положение в сфере здравоохранения

Пуэрто-Рико объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за значительного увеличения случаев заболевания лихорадкой денге - с начала года было зарегистрировано 549 случаев, что представляет угрозу для системы здравоохранения острова.

Анонсы •   •  2534 просмотра
Пуэрто-Рико объявляет чрезвычайное положение в сфере здравоохранения

Россияне обстреляли ресторан в центре Харькова

Россияне обстреляли и разрушили ресторан в центре Харькова во время ночной атаки 28 марта, о жертвах не сообщается.

Общество •   •  6114 просмотра
Россияне обстреляли ресторан в центре Харькова

В Днепре был слышен звук взрыва

В Днепре, Украина, прогремели взрывы, вызвавшие воздушную тревогу в городе и регионе, согласно сообщениям.

Война •   •  6508 просмотра
В Днепре был слышен звук взрыва

Парламент Таиланда легализовал однополые браки

Нижняя палата парламента Таиланда приняла закон о легализации однополых браков, который, в случае одобрения Сенатом и Королем, сделает Таиланд первой страной в Юго-Восточной Азии, которая признает такие союзы.

Общество •   •  6082 просмотра
Парламент Таиланда легализовал однополые браки

Четырех немцев и швейцарца обвиняют в поставке газовых турбин Siemens в Крым

Пятерых мужчин, четырех немцев и одного швейцарца, обвинили в незаконной поставке газовых турбин Siemens стоимостью 111 миллионов евро в Крым через Санкт-Петербург в 2015-2016 годах, вопреки санкциям.

Экономика •   •  8017 просмотра
Четырех немцев и швейцарца обвиняют в поставке газовых турбин Siemens в Крым

На Молдову надвигается облако пыли из Сахары, зацепит и Украину

Облако пыли из пустыни Сахара приближается к Молдове и Украине, создавая потенциальные проблемы со здоровьем для людей, чувствительных к загрязнению воздуха, и видимые пылевые отложения до завтрашнего вечера.

Общество •   •  7560 просмотра
На Молдову надвигается облако пыли из Сахары, зацепит и Украину

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове произошел взрыв, в регионе объявили воздушную тревогу из-за российских беспилотников, которые были замечены в этом районе. Сейчас воздушная тревога звучит, кроме Харьковской, в Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях.

Общество •   •  10019 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

Бывшие украинские пленные впервые рассказали об обмене с участием Венгрии

11 украинских военнопленных из Закарпатья, якобы венгерского происхождения, были переданы Россией Венгрии в прошлом году, но они утверждают, что являются украинцами без венгерских корней и гражданства, и на них оказывалось давление со стороны России, чтобы они заявили о венгерском гражданстве для обмена.

Война •   •  11215 просмотра
Бывшие украинские пленные впервые рассказали об обмене с участием Венгрии

Дело Walt Disney в штате Флорида: стороны пришли к "мировому соглашению" по району Диснейленда

Компания Disney и губернатор Флориды Рон ДеСантис заключили мировое соглашение о прекращении судебной тяжбы за контроль над специальным районом, в который входит Мир Уолта Диснея, что открывает новую главу конструктивного взаимодействия между компанией и штатом.

Экономика •   •  10585 просмотра
Дело Walt Disney в штате Флорида: стороны пришли к "мировому соглашению" по району Диснейленда