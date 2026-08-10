В СНБО заверили, что в Украине не планируют мобилизовать женщин

В Украине не планируется женская мобилизация, а также никаких изменений в отношении отцов троих детей. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Никакой женской мобилизации не планируется, равно как не планируется никаких изменений в отношении отцов троих детей. Хватит распространять глупости - сообщил Коваленко.

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Ранее стало известно, что в Украине зарегистрировали несколько электронных петиций, авторы которых предлагают изменить подход к воинской обязанности женщин.

Кроме того, Кабинет министров получил петицию с предложением пересмотреть правила предоставления отсрочки от мобилизации для мужчин, воспитывающих троих и более детей. Автор обращения считает, что действующая норма создает неравные условия для военнообязанных и должна быть изменена.