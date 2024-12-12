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В следующем году в Украине будет создано выплатное агентство - Коваль

В следующем году в Украине будет создано выплатное агентство - Коваль

Киев  •  УНН

 • 5661 просмотра

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Министр агрополитики анонсировал создание выплатного агентства по образцу ЕС для транзитного распределения средств. Проект планируют реализовать в 2025 году как часть интеграционных требований.

В Украине планируется создание выплатного агентства, которое будет выполнять транзитную функцию для распределения средств без принятия решений, аналогично практике в странах ЕС. Об этом рассказал министр агрополитики и продовольствия Виталий Коваль на мероприятии, передает УНН.

«Следующий проект - создание выпалатного агентства. Во всех странах ЕС есть выплатные агентства, которые работают по сути как касса. Они просто выполняют транзитную функцию и распределяют средства без принятия решений. Такую функцию мы стремимся обеспечить через создание выплатного агентства», - сказал Коваль.

По его словам, именно создание агентства есть среди интеграционных требований.

«Реализуем мы это в 2025 году», - добавил он.

Напомним 

Украина в этом году ожидает 24,5 миллиарда долларов от аграрного экспорта, что является для Украины вторым по объему показателем в истории. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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