В следующем году в Украине будет создано выплатное агентство - Коваль
Киев • УНН
Министр агрополитики анонсировал создание выплатного агентства по образцу ЕС для транзитного распределения средств. Проект планируют реализовать в 2025 году как часть интеграционных требований.
В Украине планируется создание выплатного агентства, которое будет выполнять транзитную функцию для распределения средств без принятия решений, аналогично практике в странах ЕС. Об этом рассказал министр агрополитики и продовольствия Виталий Коваль на мероприятии, передает УНН.
«Следующий проект - создание выпалатного агентства. Во всех странах ЕС есть выплатные агентства, которые работают по сути как касса. Они просто выполняют транзитную функцию и распределяют средства без принятия решений. Такую функцию мы стремимся обеспечить через создание выплатного агентства», - сказал Коваль.
По его словам, именно создание агентства есть среди интеграционных требований.
«Реализуем мы это в 2025 году», - добавил он.
Напомним
Украина в этом году ожидает 24,5 миллиарда долларов от аграрного экспорта, что является для Украины вторым по объему показателем в истории.