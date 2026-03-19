В Славянске полицейского застрелили во время проверки документов - полиция

В Славянске Донецкой области мужчина застрелил полицейского во время проверки документов, сообщили в Нацполиции в четверг, пишет УНН.

Правоохранители работают на месте убийства полицейского в Славянске. Событие произошло сегодня около 11:30. Во время проверки документов у подозрительного мужчины тот открыл огонь по наряду полиции. От полученных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции - сообщили в полиции.

По данным полиции, "злоумышленник скрылся".

"Продолжаются мероприятия по его задержанию", - указали в полиции.

На месте, как указано, работают все профильные службы.

