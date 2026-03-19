В Славянске полицейского застрелили во время проверки документов - полиция
Киев • УНН
Капитан Олег Захаренко погиб от огнестрельных ранений при исполнении служебных обязанностей. Злоумышленник скрылся с места происшествия, продолжается розыск убийцы.
В Славянске Донецкой области мужчина застрелил полицейского во время проверки документов, сообщили в Нацполиции в четверг, пишет УНН.
Правоохранители работают на месте убийства полицейского в Славянске. Событие произошло сегодня около 11:30. Во время проверки документов у подозрительного мужчины тот открыл огонь по наряду полиции. От полученных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции
По данным полиции, "злоумышленник скрылся".
"Продолжаются мероприятия по его задержанию", - указали в полиции.
На месте, как указано, работают все профильные службы.
