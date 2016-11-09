В "серой зоне" на КПВВ Майорск сгорело 2 автомобиля

Отмечается, что на данный момент огонь погас, хаотичная стрельба утихла.

"Информация об инциденте и есть ли пострадавшие среди мирного населения уточняется. Также неизвестны истинные намерения противника ", - говорится в сообщении.

"Тактика запугивания усталых от войны людей не является новой для боевиков. Ради обвинения украинской стороны они постоянно подвергают опасности гражданских пренебрегая их жизнью ", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, на КПВВ "Майорск" обнаружили 320 тыс. грн и полсотни банковских карточек.