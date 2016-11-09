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15 марта, 19:03 • 113515 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161721 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135042 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127749 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111356 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104738 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100939 просмотра

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В "серой зоне" на КПВВ Майорск сгорело 2 автомобиля

В "серой зоне" на КПВВ Майорск сгорело 2 автомобиля

Киев • УНН

 • 8761 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня после закрытия КПВВ "Майорск" в так называемой "серой зоне" осталось несколько десятков автомобилей. Около 20:00 российско-оккупационные войска открыли беспорядочный огонь из пулеметов и гранатометов. Во время стрельбы загорелись 2 автомобиля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АТО.

Отмечается, что на данный момент огонь погас, хаотичная стрельба утихла.

"Информация об инциденте и есть ли пострадавшие среди мирного населения уточняется. Также неизвестны истинные намерения противника ", - говорится в сообщении.

"Тактика запугивания усталых от войны людей не является новой для боевиков. Ради обвинения украинской стороны они постоянно подвергают опасности гражданских пренебрегая их жизнью ", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, на КПВВ "Майорск" обнаружили 320 тыс. грн и полсотни банковских карточек.

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