В "серой зоне" на КПВВ Майорск сгорело 2 автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня после закрытия КПВВ "Майорск" в так называемой "серой зоне" осталось несколько десятков автомобилей. Около 20:00 российско-оккупационные войска открыли беспорядочный огонь из пулеметов и гранатометов. Во время стрельбы загорелись 2 автомобиля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АТО.
Отмечается, что на данный момент огонь погас, хаотичная стрельба утихла.
"Информация об инциденте и есть ли пострадавшие среди мирного населения уточняется. Также неизвестны истинные намерения противника ", - говорится в сообщении.
"Тактика запугивания усталых от войны людей не является новой для боевиков. Ради обвинения украинской стороны они постоянно подвергают опасности гражданских пренебрегая их жизнью ", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, на КПВВ "Майорск" обнаружили 320 тыс. грн и полсотни банковских карточек.