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В “сірій зоні” на КПВВ Майорськ згоріло 2 автомобілі

В “сірій зоні” на КПВВ Майорськ згоріло 2 автомобілі

Київ • УНН

 • 8761 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні після закриття КПВВ “Майорськ” в так званій “сірій зоні” залишилося декілька десятків автомобілів. Близько 20:00 російсько-окупаційні війська відкрили хаотичний вогонь з кулеметів та гранатометів. Під час стрільби загорілося 2 автомобілі. Про це УНН повідомили у прес-службі АТО.

Зазначається, що на даний момент вогонь згас, хаотична стрілянина вщухла.

“Інформація про інцидент та чи є постраждалі серед мирного населення уточнюється. Також наразі невідомі справжні наміри супротивника,” — йдеться в повідомленні.

“Тактика залякування стомлених від війни людей не є новою для бойовиків. Заради звинувачення української сторони вони постійно наражають на небезпеку цивільних нехтуючи їх життям,” — додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, на КПВВ "Майорське" виявили 320 тис. грн та півсотні банківських карток.

Українські Національні Новини

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