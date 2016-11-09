В “сірій зоні” на КПВВ Майорськ згоріло 2 автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні після закриття КПВВ “Майорськ” в так званій “сірій зоні” залишилося декілька десятків автомобілів. Близько 20:00 російсько-окупаційні війська відкрили хаотичний вогонь з кулеметів та гранатометів. Під час стрільби загорілося 2 автомобілі. Про це УНН повідомили у прес-службі АТО.
Зазначається, що на даний момент вогонь згас, хаотична стрілянина вщухла.
“Інформація про інцидент та чи є постраждалі серед мирного населення уточнюється. Також наразі невідомі справжні наміри супротивника,” — йдеться в повідомленні.
“Тактика залякування стомлених від війни людей не є новою для бойовиків. Заради звинувачення української сторони вони постійно наражають на небезпеку цивільних нехтуючи їх життям,” — додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, на КПВВ "Майорське" виявили 320 тис. грн та півсотні банківських карток.