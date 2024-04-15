В Сиднее второе за несколько дней нападение с ножом: сообщается о ранении лидера церкви и нескольких прихожан

Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в церкви в Уолкли, примерно в 30 км к западу от центрального делового района Сиднея, сообщили в понедельник полицейские власти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Полицейские задержали мужчину, и он помогает полиции в расследовании, говорится в заявлении полиции.

Пострадавшие получили травмы, которые не опасны для жизни, и им оказывается медицинская помощь, сообщили в полиции.

Местные СМИ сообщили, что лидер церкви и несколько прихожан получили ножевые ранения во время службы в церкви. На видео инцидента, распространившегося в Интернете, видно, как мужчина напал на выступающего и нанес ему удар ножом.

Дополнение

Это второй инцидент с нападением с ножом в Сиднее после того, как шесть человек были убиты в результате нападения с ножом в торговом центре в районе Бонди в Сиднее в субботу.