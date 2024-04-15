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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сиднее второе за несколько дней нападение с ножом: сообщается о ранении лидера церкви и нескольких прихожан

В Сиднее второе за несколько дней нападение с ножом: сообщается о ранении лидера церкви и нескольких прихожан

Киев  •  УНН

15 апреля 2024, 11:39  •  8850 просмотра

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Несколько человек были ранены в результате ножевого нападения на церковь в Сиднее, нападавший был задержан, а пострадавшие получили медицинскую помощь.

Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в церкви в Уолкли, примерно в 30 км к западу от центрального делового района Сиднея, сообщили в понедельник полицейские власти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Полицейские задержали мужчину, и он помогает полиции в расследовании, говорится в заявлении полиции.

Пострадавшие получили травмы, которые не опасны для жизни, и им оказывается медицинская помощь, сообщили в полиции.

Местные СМИ сообщили, что лидер церкви и несколько прихожан получили ножевые ранения во время службы в церкви. На видео инцидента, распространившегося в Интернете, видно, как мужчина напал на выступающего и нанес ему удар ножом.

Дополнение

Это второй инцидент с нападением с ножом в Сиднее после того, как шесть человек были убиты в результате нападения с ножом в торговом центре в районе Бонди в Сиднее в субботу.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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reutersReuters
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