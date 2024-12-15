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В Швейцарии запустили самую крутую в мире канатную дорогу к месту съемок фильма о Джеймсе Бонде

В Швейцарии запустили самую крутую в мире канатную дорогу к месту съемок фильма о Джеймсе Бонде

Киев  •  УНН

 • 123 просмотра

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На пути к вершине Шилтхорн открыли канатную дорогу с рекордным наклоном 160%. Дорога оснащена автономной системой управления и открывающимися панорамными окнами.

На пути к вершине Шилтхорн в Бернском Оберланде, где когда-то снимался фильм о Джеймсе Бонде ввели в эксплуатацию самую крутую в мире подвесную канатную дорогу. Об этом сообщает издание vorarlberg.orf.at, передает УНН.

Детали

Отмечается, что дорога на участке Штехельберг-Мюррен имеет рекордный наклон в почти 160%. 

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Канатная дорога оснащена системой AURO (Autonomous Ropeway Operation), которая позволяет частично автономную работу. Безопасность обеспечивают современные камеры и сенсоры, а специальный робот оптимизирует транспортировку багажа и грузов.

Участок Мюррен-Бирг стал местом запуска первой в Швейцарии канатной дороги с системой Funifor. Благодаря широкому расположению тросов дорога устойчива к сильному ветру, а кабины, которые вмещают 85 пассажиров, обеспечивают круглогодичную эксплуатацию даже во время технического обслуживания.

Две кабины вместимостью 85 человек каждая перевозят до 800 пассажиров в час. По данным компании, канатная дорога преодолевает высоту 775 метров менее чем за четыре минуты.

- пишет издание.

Кабины были разработаны компанией Carvatech, также входящей в группу Doppelmayr. Уникальная особенность - панорамные окна, которые можно открывать, обеспечивая невероятный вид без стекла. Кроме того, система энергосбережения позволяет восстанавливать энергию во время торможения, уменьшая энергопотребление.

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По информации издания, Шилтхорн была местом съемок некоторых ключевых сцен фильма о Джеймсе Бонде 1969 года "На секретной службе Ее Величества". В фильме гора называлась "Пиз Глория".

Напомним,

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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