В Швейцарии запустили самую крутую в мире канатную дорогу к месту съемок фильма о Джеймсе Бонде
Киев • УНН
На пути к вершине Шилтхорн открыли канатную дорогу с рекордным наклоном 160%. Дорога оснащена автономной системой управления и открывающимися панорамными окнами.
На пути к вершине Шилтхорн в Бернском Оберланде, где когда-то снимался фильм о Джеймсе Бонде ввели в эксплуатацию самую крутую в мире подвесную канатную дорогу. Об этом сообщает издание vorarlberg.orf.at, передает УНН.
Детали
Отмечается, что дорога на участке Штехельберг-Мюррен имеет рекордный наклон в почти 160%.
Канатная дорога оснащена системой AURO (Autonomous Ropeway Operation), которая позволяет частично автономную работу. Безопасность обеспечивают современные камеры и сенсоры, а специальный робот оптимизирует транспортировку багажа и грузов.
Участок Мюррен-Бирг стал местом запуска первой в Швейцарии канатной дороги с системой Funifor. Благодаря широкому расположению тросов дорога устойчива к сильному ветру, а кабины, которые вмещают 85 пассажиров, обеспечивают круглогодичную эксплуатацию даже во время технического обслуживания.
Две кабины вместимостью 85 человек каждая перевозят до 800 пассажиров в час. По данным компании, канатная дорога преодолевает высоту 775 метров менее чем за четыре минуты.
Кабины были разработаны компанией Carvatech, также входящей в группу Doppelmayr. Уникальная особенность - панорамные окна, которые можно открывать, обеспечивая невероятный вид без стекла. Кроме того, система энергосбережения позволяет восстанавливать энергию во время торможения, уменьшая энергопотребление.
По информации издания, Шилтхорн была местом съемок некоторых ключевых сцен фильма о Джеймсе Бонде 1969 года "На секретной службе Ее Величества". В фильме гора называлась "Пиз Глория".
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