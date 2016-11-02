В СБУ готовы обменивать трех боевиков за одного украинского заложника
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что украинская сторона готова к обмену, при котором за одного украинца будут отдавать трех боевиков. Об этом он сказал во время встречи в Краматорске с журналистами в среду, передает УНН.
"Когда состоится ближайший обмен я не могу сказать, но мы дошли уже до того, что готовы за одного украинца отдавать трех (боевиков - ред.), чтобы нам только вернули наших ребят", - сказал глава СБУ.
Напомним, в заложниках у боевиков находится 109 украинцев .
Как сообщал УНН, 494 украинца считаются пропавшими без вести в зоне АТО .