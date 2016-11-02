В СБУ готовы обменивать трех боевиков за одного украинского заложника

"Когда состоится ближайший обмен я не могу сказать, но мы дошли уже до того, что готовы за одного украинца отдавать трех (боевиков - ред.), чтобы нам только вернули наших ребят", - сказал глава СБУ.

Напомним, в заложниках у боевиков находится 109 украинцев .

Как сообщал УНН, 494 украинца считаются пропавшими без вести в зоне АТО .