В СБУ готові обмінювати трьох бойовиків за одного українського заручника
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що українська сторона готова до обміну, при якому за одного українця віддаватимуть трьох бойовиків. Про це він сказав під час зустрічі в Краматорську з журналістами у середу, передає УНН.
"Коли відбудеться найближчий обмін я не можу сказати, але ми дійшли вже до того, що готові за одного українця віддавати трьох (бойовиків - ред.), аби нам тільки повернули наших хлопців", - сказав голова СБУ.
Нагадаємо, в заручниках у бойовиків перебуває 109 українців.
Як повідомляв УНН, 494 українці вважаються зниклими безвісти в зоні АТО.