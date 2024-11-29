В ростовской области россии после атаки дронов пылает нефтебаза"Атлас"

В ростовской области этой ночью, 29 ноября, прогремели взрывы на фоне воздушной атаки с применением беспилотников, и работы ПВО. Возле города каменск-шахтинский произошел пожар на нефтебазе "Атлас". Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрия слюсара, а также росСМИ, пишет УНН.

Детали

российский чиновник заявляет о якобы сбитии и обезвреживании средствами радиоэлектронной борьбы тридцати дронов во время отражения "массированной воздушной атаки".

Вместе с тем он сообщает о наличии "последствий на земле".

По его словам, в хуторе масловка каменского района была повреждена кровля частного дома, и пострадавших нет.

"В слободу дьячкино тарасовского района из - за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме", - рассказал он и добавил, что там также-без пострадавших.

Тем временем российские паблики сообщают о пожаре на нефтебазе в пригороде города каменск-шахтинский.

Напомним

В августе этого года в каменском районе ростовской области рф произошли мощные взрывы возле нефтебазы. Губернатор сообщил о сбитии 4 беспилотников.