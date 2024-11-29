В ростовской области россии после атаки дронов пылает нефтебаза"Атлас"
Киев • УНН
В Ростовской области рф после атаки 30 беспилотников вспыхнула нефтебаза "Атлас" возле каменск-шахтинского. Также повреждены два частных дома, пострадавших нет.
В ростовской области этой ночью, 29 ноября, прогремели взрывы на фоне воздушной атаки с применением беспилотников, и работы ПВО. Возле города каменск-шахтинский произошел пожар на нефтебазе "Атлас". Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрия слюсара, а также росСМИ, пишет УНН.
Детали
российский чиновник заявляет о якобы сбитии и обезвреживании средствами радиоэлектронной борьбы тридцати дронов во время отражения "массированной воздушной атаки".
Вместе с тем он сообщает о наличии "последствий на земле".
По его словам, в хуторе масловка каменского района была повреждена кровля частного дома, и пострадавших нет.
"В слободу дьячкино тарасовского района из - за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме", - рассказал он и добавил, что там также-без пострадавших.
Тем временем российские паблики сообщают о пожаре на нефтебазе в пригороде города каменск-шахтинский.
Напомним
В августе этого года в каменском районе ростовской области рф произошли мощные взрывы возле нефтебазы. Губернатор сообщил о сбитии 4 беспилотников.