В россии заявляют о сбитии 10 воздушных целей над белгородом

Губернатор белгородской области рф вячеслав гладков заявил, что над городом сегодня сработала система ПВО, было сбито 10 воздушных целей, передает УНН.

Над белгородом и белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле - написал гладков в соцсетях.

По его словам, в результате взрыва один из автомобилей перевернулся в кювет. Есть погибшая.

Также он сообщил о трех пострадавших.

По словам губернатора, повреждены, в частности, несколько квартир 8 многоквартирных домов, три частных жилых домовладений и 13 автомобилей. В образовательном учреждении треснули окна.

Ранее

Как сообщал УНН, сегодня, 14 марта, в российском белгороде прогремели взрывы. В частности, жители белгорода сообщали о громком взрыве в районе вокзала. Перед этим в городе была объявлена ракетная опасность.