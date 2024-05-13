В России загорелся теплоход, находящийся на ремонте

В российском городе Архангельск вспыхнул пожар на теплоходе "М.В. Ломоносов", который находится в сухом доке, сообщили в управлении МЧС России по Архангельской области, передает УНН.

Детали

Поступило сообщение о пожаре на теплоходе "М.В. Ломоносов". Судно в сухом доке. Объявлен ранг №2 говорится в сообщении.

Известно, что площадь пожара составляет 936 кв.

Как пишут росСМИ, пострадавших в результате пожара на теплоходе "М. В. Ломоносов" не обнаружили.

На момент прибытия пожарных, как сказано в сообщении, горела вторая палуба судна.

В ликвидации возгорания задействовано 37 человек и 10 единиц техники.

Прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности на круизном теплоходе.

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