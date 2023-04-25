В россии произошел масштабный пожар на деревообрабатывающем цехе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В российском лесозаводске, что в приморье, горит деревообрабатывающий цех, площадь пожара достигла 12 тысяч квадратных метров. Местная мчс своими силами не справляется. На ликвидацию уже выслана дополнительная техника и пожарные поезда, сообщает УНН со ссылкой на мчс рф.
Детали
В приморье усилена группировка сил и средств мчс россии для тушения пожара на территории деревообрабатывающего предприятия. Площадь пожара составляет 12 тыс. кв. м. Дополнительно в город лесозаводск направлено 16 единиц техники и 44 человека, кроме того направляются еще два пожарных поезда. На данный момент к ликвидации горения привлечено 75 человек и 24 единицы техники.
Дополнение
На основании полученных Государственной экологической инспекцией в Луганской области данных, с начала боевых действий оккупантами частично уничтожен лесной фонд Луганщины на площади более 26 тысяч гектаров. Общий размер ущерба от этого составляет более 180 миллиардов гривен.
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