В россии произошел масштабный пожар на деревообрабатывающем цехе

Детали

В приморье усилена группировка сил и средств мчс россии для тушения пожара на территории деревообрабатывающего предприятия. Площадь пожара составляет 12 тыс. кв. м. Дополнительно в город лесозаводск направлено 16 единиц техники и 44 человека, кроме того направляются еще два пожарных поезда. На данный момент к ликвидации горения привлечено 75 человек и 24 единицы техники.

Дополнение

На основании полученных Государственной экологической инспекцией в Луганской области данных, с начала боевых действий оккупантами частично уничтожен лесной фонд Луганщины на площади более 26 тысяч гектаров. Общий размер ущерба от этого составляет более 180 миллиардов гривен.

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