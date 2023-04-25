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У росії сталася масштабна пожежа на деревообробному цеху

У росії сталася масштабна пожежа на деревообробному цеху

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У російському лісозаводську, що в примор'ї, загорівся деревообробний цех, площа пожежі сягнула 12 тисяч квадратних метрів. Місцева мнс своїми силами не справляеться. На ліквідацію вже вислано додаткову техніку та пожежні потяги, повідомляє УНН з посиланням на мнс рф.

Деталі

У примор'ї посилено угруповання сил та засобів мнс росії для гасіння пожежі на території деревообробного підприємства. Площа пожежі становить 12 тис. кв. Додатково до міста лісозаводськ направлено 16 одиниць техніки та 44 особи, крім того прямують ще два пожежні потяги. На даний момент до ліквідації горіння залучено 75 осіб та 24 одиниці техніки.

Доповнення

На підставі отриманих Державною екологічною інспекцією у Луганській області даних, з початку бойових дій окупантами частково знищено лісовий фонд Луганщини на площі понад 26 тисяч гектарів. Загальний розмір шкоди від цього сягає понад 180 мільярдів гривень.

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