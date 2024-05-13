У Росії загорівся теплохід, що перебуває на ремонті
Київ • УНН
На судні "М.В. Ломоносов", що стоїть на ремонті в сухому доці в російському місті Архангельськ, сталася пожежа: полум'ям охоплено площу 936 квадратних метрів.
У російському місті Архангельськ спалахнула пожежа на теплоході "М.В. Ломоносов", який знаходиться в сухому доку, повідомили в управлінні МНС Росії по Архангельській області, передає УНН.
Деталі
Надійшло повідомлення про пожежу на теплоході" М.В. Ломоносів". Судно в сухому доці. Оголошено ранг №2
Відомо, що площа пожежі складає 936 кв.
Як пишуть росЗМІ, постраждалих внаслідок пожежі на теплоході "М. В. Ломоносов" не виявили.
На момент прибуття пожежників, як сказано у повідомленні, горіла друга палуба судна.
У ліквідації загоряння задіяно 37 осіб та 10 одиниць техніки.
Прокуратура розпочала перевірку дотримання правил пожежної безпеки на круїзному теплоході.
У росії сталася масштабна пожежа на деревообробному цеху25.04.23, 11:09 • 376402 перегляди