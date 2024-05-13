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У Росії загорівся теплохід, що перебуває на ремонті

У Росії загорівся теплохід, що перебуває на ремонті

Київ • УНН

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На судні "М.В. Ломоносов", що стоїть на ремонті в сухому доці в російському місті Архангельськ, сталася пожежа: полум'ям охоплено площу 936 квадратних метрів.

У російському місті Архангельськ спалахнула пожежа на теплоході "М.В. Ломоносов", який знаходиться в сухому доку, повідомили в управлінні МНС Росії по Архангельській області, передає УНН.

Деталі

Надійшло повідомлення про пожежу на теплоході" М.В. Ломоносів". Судно в сухому доці. Оголошено ранг №2

 йдеться у повідомленні.

Відомо, що площа пожежі складає 936 кв.

Як пишуть росЗМІ, постраждалих внаслідок пожежі на теплоході "М. В. Ломоносов" не виявили.

На момент прибуття пожежників, як сказано у повідомленні, горіла друга палуба судна.

У ліквідації загоряння задіяно 37 осіб та 10 одиниць техніки.

Прокуратура розпочала перевірку дотримання правил пожежної безпеки на круїзному теплоході.

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У росії сталася масштабна пожежа на деревообробному цеху25.04.23, 11:09 • 376402 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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