В россии вспыхнул пожар на заводе, который изготавливает материалы для создания БПЛА

В российском екатеринбурге загорелся завод "Полистирол-Строй", производящий полистирол и изделия из него. Материалы предприятия используются, в частности, армией рф на фронте для укрытия от тепловизоров и для производства составляющих беспилотников. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в воскресенье, 1 декабря, пишет УНН.

екатеринбург. Внезапно вспыхнул завод СК ООО "Полистирол-Строй" по производству полистирола и изделий из него. В частности, "Вспененный полиэтилен Экофол" используется россиянами на фронте для укрытия от тепловизоров. А также другие изделия используются в производстве составных дронов - написал Андрющенко в Telegram.

Напомним

В российском городе Калуга в ночь на 25 ноября беспилотники ударили не только по нефтебазе, но и по военному заводу "Тайфун", производящему военную электронику и компоненты для ПВО рф.