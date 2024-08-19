В Риме турист из Украины выгравировал инициалы на стене Колизея - Апѕа

В Италии оштрафовали 19-летнего туриста за то, что он выгравировал инициалы своего имени на стене Колизея, между первым кольцом и атриумом, передает УНН со ссылкой на итальянское национальное информагентство Апѕа.

Детали

Турист на отдыхе, вырезал инициалы на стене Колизея. По данным , фигурантом поступка является 19-летний мужчина украинского происхождения. Ему сообщено о поступке и оштрафован.

Мужчину немедленно остановили и связались с сотрудниками отделения полиции Celio; доставили в отделения полиции, где на него составили протокол и оштрафовали.

Цитата

Мэр Рима Роберто Гуалтьери заявил, что "вмешательство полиции, которая остановила и наказала виновника нового акта вандализма в Колизее, было правильным шагом".

В городе, богатом сокровищами, которые являются наследием человечества, безусловно, не может быть места для хулиганов и идиотов - подчеркнул мэр.

Дополнение

Год назад, 27-летний англичанин болгарского происхождения Иван Димитров выгравировал надпись на Колизее.

"Субъект хотел оставить неизгладимый след своего прохода и его девушки, которая была с ним. Поняв, что его снимают, он поворачивается к камере и улыбается, совсем не обеспокоенный тем, что сделал" - передавал Il Giornale.

Также в 2023 году 17-летняя швейцарская туристка, выгравировала свое имя на стенах Колизея, и "даже подумала, что она это сделала, и это то, что заслуживает аплодисментов".

Напомним,

Римский Колизей открыл двери для ночных экскурсий, чтобы избежать дневной жары и толп. Часовые туры проводятся каждый четверг и стоят дороже обычных посещений.